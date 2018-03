Wien-Marathon will eigenen Weltrekord übertreffen

Der heuer zum 35. Mal veranstaltete Vienna City Marathon (VCM) will am 22. April einen eigenen Weltrekord übertreffen. 2010 sicherte sich der VCM als größter Staffelmarathon der Welt einen Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“, als 2.373 Teams bzw. 9.492 Läuferinnen in die Endwertung kamen. Diese Marke soll heuer übertroffen werden, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.