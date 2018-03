„Rauchender“ Elefant stellt Forscher vor Rätsel

„Ich glaube, der Elefant hat versucht, Holzkohle zu essen“, wird der Biologe Varun Goswami auf der Website der Wildlife Conservation Society zitiert. Es sehe so aus, als ob die Elefantenkuh die Stücke vom Boden aufgehoben, die Asche weggeblasen und sie dann gefressen habe, so der Experte. Er nimmt an, dass sich das Tier die Holzkohle aus therapeutischen Gründen einverleibt hat.