Alicia Edelweiss: Akkordeonkonzerte mit Stoffhuhn

Ich spiele Akkordeon, Gitarre, Ukulele und Klavier. Ich kann ehrlich nicht sagen, was am kompliziertesten ist. Ich liebe das Gitarrespielen, aber das Akkordeonspielen hat sich sofort viel natürlicher und leichter für mich angefühlt, beziehungsweise fehlte auf der Gitarre aus irgendeinem Grund die Motivation, besser zu werden. Am Akkordeon macht es mir mehr Spaß, dazuzulernen und an einem technischen Fortschritt zu arbeiten. Am Klavier kommt es mir jedoch manchmal so vor, als hätte ich mehr Möglichkeiten als mit meinem noch immer recht kleinen Jugendakkordeon. Es wäre eigentlich an der Zeit, dass ich mir ein größeres „Erwachsenenakkordeon“ anschaffe, die sind halt schwerer und nicht so handlich. Aber was ich definitv sagen kann, ist, dass die Ukulele am unkompliziertesten und überhaupt die bescheidenste Reisekumpanin ist!