Dorfbewohnerin (41) in Nepal von Tiger zerfleischt

Rund 200 wilde Tiger in Nepal

In Nepal leben etwa 200 Tiger in Naturschutzgebieten. Weil diese Tiere wegen Abholzung und anderer Eingriffe ihre natürliche Umgebung verlassen, kommt es häufig zu Begegnungen mit Menschen. Den Familien der Opfer tödlicher Angriffe durch wilde Tiere steht in dem Himalaya-Staat per Gesetz eine Entschädigung von umgerechnet rund 7700 Euro zu.