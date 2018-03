Vierter Erfolg en suite für Toronto-Jäger Boston

Auch ohne ihren verletzten Aufbauspieler Kyrie Irving haben die Boston Celtics ihren vierten Sieg en suite in der NBA geschafft. Der ersatzgeschwächte Rekordmeister feierte am Montagabend einen 102:94-Erfolg beim Liga-Schlusslicht in Phoenix. Damit liegen die Celtics nur noch drei Siege hinter Eastern-Conference-Spitzenreiter Toronto mit dem Wiener Jakob Pöltl.