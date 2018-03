Beeindruckend: Ashley Grahams irres Work-out

Dabei kommen die beiden Frauen in ihrer schwarzen Sportkleidung mächtig ins schwitzen. Ihre Followern zeigen sich beeindruckt von dem Trainingsduo. „Wow, das ist irre“, „dieser Blick der Entschlossenheit! Du bist so stark, das ist beeindruckend“ und „du bist so stark und wunderschön!“, schreiben drei ihrer Fans. Unter den Kommentaren sammelten sich innerhalb kürzester Zeit eine Reihe von motivierenden Nachrichten.