Zweijähriger Bub in Wien von Lkw erfasst

Dramatische Szenen haben sich am Montagnachmittag im Wiener Bezirk Penzing abgespielt. Vor den Augen seines Vaters stürzte ein zwei Jahre alter Bub auf die Straße, wurde Augenblicke später von einem Lkw überrollt. Das Kind erlitt an der Hand schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es befand sich nicht in Lebensgefahr.