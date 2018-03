Brenner Basistunnel: Größtes Baulos vergeben

Der Zuschlag an die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus der Porr Bau GmbH, G. Hinteregger & Söhne Baugesellschaft m.b.H., Società Italiana per Condotte d‘Acqua S.p.A. und Itinera S.p.A. erfolgte am 23. März nach dem Bestbieter-Prinzip. Der Zuschlagserteilung seien mehrere Einsprüche beim Bundesverwaltungsgericht vorausgegangen. Diese wurden jedoch abgelehnt, hieß es.