82 Prozent der Linzer befürworten Bettelverbot

Derzeit ist es noch ausgesprochen ruhig! Wobei es wohl in erster Linie auf die kalten Temperaturen und die widrigen Wetterverhältnisse in den letzten Wochen zurückzuführen ist, dass die Bettlergruppen, die sonst meist schon Anfang Februar nach Linz pilgern, bisher ausgeblieben sind. Denn selbst in ihrem Stammrevier rund um den Volksgarten fehlt von ihnen fast jede Spur. Laut Experten der Exekutive bestehe aber ihrer Erfahrung nach kein Grund zum Aufatmen. Und auch beim städtischen Ordnungsdienst ist man der Meinung, dass der Schein trügt. Die Anzahl der Schnorrer steige bereits wieder beinahe täglich – was besonders auffällt: Die Zahl der Minderjährigen nehme stetig zu.