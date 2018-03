Einbrecher plündern Häuser

Von der Gartenseite aus stiegen die Einbrecher in ein Haus in Wilfleinsdorf. Zuerst öffneten die Unbekannten ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes, wohl um rechtzeitig sehen zu können, wann die nichts ahnenden Eigentümer zurückkehren. Dann durchwühlten sie alle Räume. Im Wohnzimmer entdeckten die Kriminellen eine gefüllte Brieftasche. „Mit ihr suchten sie rasch das Weite“, erklärt ein Polizist. Die Kriminalisten tappen nach diesem Coup noch im Dunkeln und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.