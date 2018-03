Mit City4U gratis zum „Tina Turner Musical“

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN! ACHTUNG: IHR KÖNNT GEWINNEN! City4U verlost 2x2 Tickets für das Tina Turner Musical „Simply the Best“ (Am 6. April in der Wiener Stadhalle)! Was ihr dafür tun müsst? LIKET unsere City4U-Facebookpage und KOMMENTIERT bei unserem Beitrag zu „Footloose“ EURE BEGLEITPERSON! Teilnahmeschluss ist der 5. April 2018, um 9 Uhr! Die Teilnahmebedingungen findest du hier.