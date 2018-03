Burgenland: Kunde verhindert Überfall auf Bank

Der Aufmerksamkeit eines 29-jährigen Burgenländers ist es zu verdanken, dass am Montagvormittag ein Überfall auf eine Bankfiliale in Parndorf im Bezirk Neusiedl am See verhindert werden konnte. Der Mann hatte beim Verlassen des Geldinstituts zwei maskierte Männer vor der Bank beobachtet und sofort die Polizei verständigt.