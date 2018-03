Lucas Auers Formel-1-Chance lebt!

Auer, der heuer mit Mercedes sein viertes Jahr im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) bestreiten wird, galt nach seinem Sommertest in Ungarn als Anwärter für einen Platz als Test- und Ersatzfahrer in der Formel-1-Saison 2018. Im Herbst vermeldeten österreichische Zeitungen und Onlinemedien seinen Aufstieg schon als praktisch fix, nachdem ein deutsches Medium das Gerücht in die Welt gesetzt hatte.