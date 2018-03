Skigebiet setzt auf getrennte Wege für Tourengeher

Vier neue ausgeschilderte Skitouren-Routen, mit bis zu 5,5 Kilometern Länge und Aufstiegsdauern bis zweieinhalb Stunden, haben den Test in Wagrain, St. Johann und Eben erfolgreich bestanden. Sie führen über Wald- und Forstwege oder am Rand der bestehenden Pisten. Seit Jänner dieses Jahres wurden sie getestet und für erfolgreich befunden. Damit sind die Wintersportler bergauf und bergab von einander getrennt. „Wir haben es geschafft, Gefahrensituationen zu beseitigen, die durch die bisher gemeinsame Nutzung der Skipisten entstanden sind“, sagt Manager Ernst Brandstätter und fügt hinzu: „Damit haben wir die Ansprüche von allen Gästen erfüllt.“ Für den kommenden Sommer sind schon weitere Gespräche mit Grundbesitzern geplant, um das Angebot in Zukunft noch weiter ausbauen zu können.