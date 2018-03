Kirchen-App setzt auf digitales Gebetsnetzwerk

Dazu bringen Nutzer ihre Anliegen per Smartphone oder Tablet anonym in ein Fürbittbuch ein. Andere Nutzer sehen die Bitten und können darauf reagieren. Mit einem Klick melden sie dem Bittsteller zurück, dass auch sie für sein Anliegen beten. „Gebets-Apps gibt es viele. Aber erstmals kann sich die Gemeinschaft der Betenden mit unserer App tatsächlich digital vernetzen“, so der Leiter des Medienreferats der Österreichischen Bischofskonferenz, Paul Wuthe.