ÖFB-Team: Ohne Laptop geht gar nichts mehr!

In der Praxis sieht dies so aus, dass Foda und seine Co-Trainer Imre Szabics und Thomas Kristl sowie Sportdirektor Peter Schöttel ihre Berichte eingeben, Teammanager Mario Margreiter „füttert“ den Computer mit den Daten. „Der Laptop ist bei jeder Beobachtungstour dabei, schaue ich mir einen Spieler an, wird dann meistens gleich am Abend der Bericht in den Laptop getippt. Wir sind untereinander vernetzt, können sofort auf die Daten zugreifen!“