Arizona setzt Erlaubnis für Tests auf Straßen aus

Nach dem tödlichen Unfall mit einem autonomen Auto von Uber hat Doug Ducey, der Gouverneur des US-Bundesstaates Arizona, die Genehmigung für Testfahrten für den Fahrdienst auf öffentlichen Straßen ausgesetzt. Das von der Polizei veröffentlichte Video des Unfalles (siehe oben) sei alarmierend und werfe viele Fragen auf, schrieb Ducey am Montag in einem offenen Brief an Uber-Chef Dara Khosrowshahi.