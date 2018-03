Neue Betrugsmasche überrascht selbst die Polizei

Nach Angaben des Finanzministeriums kamen die Ermittlungen im Zuge einer anonymen Anzeige ins Rollen – im Fokus: eine Reinigungsfirma in Wien. Im Zuge von zeitgleichen Kontrollen mehrerer Hotels in der Bundeshauptstadt sowie in Niederösterreich hätte sich bei Befragungen von Reinigungskräften die Verdachtslage schließlich erhärtet, so das Finanzministerium.