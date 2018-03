Slowakische Regierung überstand Vertrauensvotum

Proteste vor Parlamentsgebäude in Bratislava

Mehrere Hundert Menschen protestierten am Montagabend vor dem Parlamentsgebäude gegen die umgebildete Regierung. Sie forderten Neuwahlen, weil ihnen die Veränderungen unter Pellegrini nicht weit genug gehen. Auch Abgeordnete der Opposition bemängelten in der Aussprache vor der Abstimmung, dass das Regierungsprogramm identisch mit dem bisherigen aus dem Jahr 2016 sei. Für eine Überarbeitung sei momentan keine Zeit, argumentierte Pellegrini, der die Menschen aufforderte, „an die Arbeit zurückzukehren“.