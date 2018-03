EU und Türkei: Annäherung ist derzeit unmöglich

Beim EU-Türkei-Gipfel in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna haben beide Seiten in wichtigen Streitfragen keine Annäherung erzielt. Es habe „keine Lösungen oder Kompromisse bei den neuralgischen Punkten gegeben“, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Montagabend. Ähnlich sah es der türkische Staatspräsident Tayyip Erdogan: „Wenn Sie mich fragen, ob wir Lösungen oder Kompromisse erzielt haben, lautet meine Antwort: Nein.“ Weiters betonte Tusk, dass die EU weiter besorgt über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei sei. Zudem kritisierte er die Inhaftierung von EU-Bürgern in dem Land und die türkische Blockade von Erdgasbohrungen vor Zypern. Auch die Besorgnis der EU über die türkischen Militäraktionen in Syrien habe man zum Ausdruck gebracht.