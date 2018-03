Wiener (55) bei Crash mit Lkw in Tunnel getötet

Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein 55-jähriger Wiener war aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten und dort frontal in den Lkw gekracht. Der Mann überlebte die Kollision nicht und wurde tot in dem völlig zertrümmerten Unfallwrack eingeklemmt. „Wir mussten den Verunglückten herausschneiden“, so Kommandant Pilz.