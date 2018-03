Linz AG setzt zukünftig auf eigene Kontrolleure

Vertragliche Situation und Fristen werden geprüft

Was gestern Bürgermeister Klaus Luger in seiner Funktion als Linz-AG-Aufsichtsratschef im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte: „Ich habe mit Erich Haider, der sich beruflich im Ausland befindet, telefoniert, und wir sind zum Entschluss gekommen, den Vertrag mit Securitas nicht zu verlängern.“ Es gelte nun, die vertragliche Situation und die damit verbundenen Fristen zu bewerten und auch Gespräche mit dem Linz-AG-Betriebsrat in Sachen Zukunft zu führen. „Es wird sicher Zeit brauchen, denn wir müssen das Personal ja ausbilden!“