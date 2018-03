Kneissl: „EU-Annäherung, aber noch einiges tun“

Kneissl, die seit 1999 auch dienstlich mehrmals im Kosovo war, lobte die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren errungen wurden. Erst vergangene Woche hatte das Parlament in Pristina in einem vierten Versuch das Grenzabkommen mit Montenegro ratifiziert - ein wichtiger Schritt in Richtung EU-Visaliberalisierung. „Dennoch gibt es noch einiges zu tun“, betonte die Außenministerin mit Verweis auf den Kampf gegen Korruption und gegen Kriminalität. Der Kosovo müsse seine „Glaubwürdigkeit“ unter Beweis stellen, denn da sei noch „so mancher Stolperstein“ auf dem Weg zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen.