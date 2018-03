WAC will bei Trainer-Suche „keinen Schnellschuss“

Bundesligist WAC will sich bei der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Heimo Pfeifenberger nicht unter Druck setzen. „Wir wollen jetzt keinen Schnellschuss machen“, verlautete Klubpräsident Dietmar Riegler am Montag via Twitter. Robert Ibertsberger als Chefcoach und „Co“ Hannes Jochum, die seit vergangener Woche das Training leiten, werden dies auch weiterhin tun.