Griechische Meisterschaft wird fortgesetzt

Die griechische Meisterschaft wird am Wochenende nach fast dreiwöchiger Pause fortgesetzt, wie am Montag offiziell mitgeteilt wurde. Nachdem die Partie der Spitzenklubs PAOK Saloniki und AEK Athen am 11. März kurz vor Abpfiff abgebrochen worden war, weil PAOK-Präsident Ivan Savvidis bewaffnet auf das Spielfeld gestürmt war, wurde die Meisterschaft von der Regierung ausgesetzt.