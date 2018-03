Koralmbahn: Entgleisen die Zukunftspläne?

Ob in Kärnten oder in der Steiermark – auf den Baustellen entlang des ÖBB-Jahrhundertprojektes Koralmbahn wird fleißig gearbeitet. Bagger und Kräne sind in Bewegung, Lkw transportieren tonnenweise Aushubmaterial ab. „Aktuell sind 1300 Arbeiter beschäftigt, 800 von ihnen im Koralmtunnel“, erklärt ÖBB-Sprecher Christoph Posch.