So werden Ostereier mit natürlichen Farben gefärbt

Und so geht´s:

„Beim Gestalten lege ich die Blätter oder Kräuter auf das Ei, beides wickle ich dann in einen Seidenstrumpf.“ Damit das Grünzeug nicht verrutscht, wird der Strumpf mit einem Faden zugebunden. Schließlich werden die Eier in einen vorbereiteten Sud für zehn Minuten gelegt und gekocht.