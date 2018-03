„Die offene Trafostation entspricht der Norm“

„Es ist nicht unser Ziel, Stationen umzurüsten“

Wie stehen die Verantwortlichen der Tinetz zu dieser Forderung? „Wir haben nicht vor, die offenen Trafo-Stationen in Tirol umzurüsten“, bringt es Thomas Rieder, Technischer Geschäftsführer, auf den Punkt. Die Beweggründe dafür sind vielfältig. „Diese Stationen sind standardgemäß, sie entsprechen der Norm und dürfen nach wie vor gebaut werden – in Österreich sowie in zahlreichen anderen Ländern auch“, schildert Rieder. Hinzu kommt die Tatsache, dass für eine Umrüstung massive Investitionen nötig sind. „Das würde die Netztarife für den Konsumenten signifikant in die Höhe treiben“, erklärt er.