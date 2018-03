Beim Prater-Osterfest ist wieder der Hase los!

An zahlreichen Malstationen (Stormy Sunday, Rollercoaster Restaurant, Burger King, Luftburg, Windobona) können sich die kleinen Gäste einen weiteren Stempel, ein Malbuch sowie ein Krone-Goodie abholen. Wer alle Stempel auf seinem Sammelpass beisammen hat und ihn bis 1. April vollständig ausgefüllt in die dafür vorgesehene Gewinnbox im Windobona wirft, nimmt an der Verlosung für einen fly4kids Flug-Gutschein (zur Verfügung gestellt von Windobona) teil. Mitmachen lohnt sich!