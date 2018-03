„Robo-Hund“ als tolle Hilfe für Gehörlose

Eine weltweite Ausschreibung unter dem Titel „Ideas for Ears“ (Ideen für die Ohren) machte der Hör-Implantate-Hersteller „MED-EL“. Kurzerhand entschieden sich 20 Kinder der 3. Volksschulklasse in Uttendorf an der Teilnahme am Wettbewerb. „Sie wollten unbedingt mitmachen, nachdem ich das Projekt vorgelesen habe. Und das, obwohl wir aktuell kein Kind mit Hörbehinderung an der Schule haben“, erzählt Lehrerin Elisabeth Schett (42), dass sie sich gänzlich rausgehalten hat. In Eigenregie nahmen die Schüler, die total erstaunt waren, dass manche Menschen nicht einmal das Rauschen der Blätter hören können, Gegenstände wie einen Brauseschlauch von daheim mit und haben drauf los gesägt und gebastelt.