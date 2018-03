Mit der „Krone“ zum Winzer-Wedelcup

Treffen mit den Winzern

Die „Krone“ verlost für diesen einzigartigen Event 40 Karten: Jeweils zehnmal zwei für Freitag (6. April) und Samstag (7. April). Wer in en Genuss von zwei Karten kommen will, sollte bis spätestens Donnerstag, 29. März, eine Mail an gewinnspiel.tirol@kronenzeitung.at schicken. Kennwort: Winzer Wedelcup. Bitte auch den bevorzugten Termin – Freitag oder Samstag – angeben. Telefonnummer angeben.Golfen mit der „Krone“Weiters verlosen wir unter allen Golffreunden einen Fligth für vier Personen. Das Turnier findet am Sonntag statt. Mail an gewinnspiel.tirol@kronenzeitung.at (Kennwort Golfturnier Winzer Wedelcup, Telefonnummer angeben).