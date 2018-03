DIESE Frau hat die sexy Grid-Girls am Gewissen!

Es ist also tatsächlich passiert: In Australien ist die Formel 1 in eine neue Ära eingetreten! Nein, hier soll nicht die Rede sein von technischen Neurungen an den Boliden, neuen Gesichtern in den Cockpits der PS-Monster oder den neuen Chefs in der Rennserie – vielmehr geht es darum, dass die Grid-Girls, die seit Jahrzehnten das Bild der Formel 1 (mit-)geprägt hatten, nun von den Strecken verbannt sind. Nun wird klar: Hinter dieser Entscheidung stand offenbar eine Frau!