Kids als Gäste bei der Affenjause

Das Sprichwort „Ein Ei gleicht dem anderen“ ist natürlich in der Tierwelt völlig fehl am Platz, da sorgen schon alle Reptilien, Vögel oder auch die Insekten für ganz unterschiedliche Designs. Wovon man sich bei einem Besuch im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels hautnah überzeugen kann, wo alle Fragen rund ums Ei geklärt werden.