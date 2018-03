„Messi wird eine Waffe an den Kopf gehalten“

Der zuletzt angeschlagene Fußball-Ausnahmekönner Lionel Messi stand am Sonntag wieder auf dem Trainingsplatz. Beim 2:0-Sieg in Manchester der Argentinier gegen Italien (oben im Video) hatte der Kapitän der Südamerikaner nur zugeschaut. Am Dienstag trifft Argentinien im Testspiel-Hit auf Spanien. In einem Buch über die Fußball-Kultur, das im April erscheint, schrieb der Trainer der Argentinier, Jorge Sampaoli, über die enorme Erwartungshaltung an Messi in seinem Land.