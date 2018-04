So verbringen Wiener It-Girls Ostern

Schon vor Ostern bewies Lusy Skaya, bekannt aus Big Brother und vielen weiteren Auftritten in der Öffentlichkeit, ihre Nächstenliebe. Sie brachte im Familienwohnheim der Caritas einige Kinderaugen zum Strahlen und zwar mit leckeren Schokoosterhasen! Lusy selbst wird das Osterfest insofern genießen, dass sie sich Zeit für sich selbst und die Familie nimmt. „Ich hole in den Osterferien den Stoff für mein Studium nach, weil ich mich in letzter Zeit auf die Abschlussarbeit mehr konzentriert habe. Dazu arbeite ich an einem großen sozialen Projekt, das mir am Herzen liegt, welches ich bis Herbst im Kasten haben sollte - die kleinen Aktionen wie mit den Osterhasen sind für mich alltäglich, da ich zeigen möchte, dass man die Position als Influencer oder It-Girl nicht nur für Werbedeals sondern auch für gute Zwecke nutzen kann und eigentlich sollte!“, verrät sie im Gespräch mit City4U.