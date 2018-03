Hubschrauber musste Skitourengeherin bergen

Eine 33-jährige Salzburgerin ist gestern, Sonntag, bei einer Skitour am Schmittenstein in der Osterhorngruppe (Tennengau) auf einen abgesägten Ast gestürzt. Die Frau verletzte sich laut Polizei vermutlich am Brustkorb. Sie konnte nicht mehr selbstständig abfahren. Ein Rettungshubschrauber flog die Wintersportlerin in das Landeskrankenhaus Salzburg.