Mit City4U als VIP zu Circus of Freaks!

Lasst euch verzaubern von magischen Zirkus-Momenten und taucht ein in eine Welt voller Fantasien! Der Circus of Freaks kommt in die Werft Korneuburg und überzeugt mit atemberaubendem Bühnendesign, modernster Lichttechnik und tollen Showeffekten! Mit City4U sichert ihr euch VIP-Tickets: