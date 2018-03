Ferrari-Boss: „Kein Müll, sondern ein Monster!“

„Das Safety-Car spielte mir natürlich voll in die Karten“, schmunzelte der „rote Riese“ und sagte: „Als ich dann als Erster auf die Piste zurückkam, wusste ich, da geht was. Und das war dann auch so.“ In den letzten Runden sah es noch so aus, als würde Hamilton einen Angriff auf den Deutschen lancieren können. „Nein, da hatte ich keine Angst mehr, er kam nie richtig ran, und ich weiß ja, dass es hier verdammt schwer ist zu überholen“, analysierte Vettel, der in der WM zum bereits 100. Mal auf das Podest klettern durfte.