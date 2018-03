43 Prozent der Lehrlinge leisten Überstunden

Zum zweiten Mal hat das Österreichische Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) rund 6.000 Lehrlinge aus ganz Österreich zu ihrer Ausbildung befragt, 688 davon in Tirol. „Die Ergebnisse zeigen, dass auch Jugendliche bzw. Lehrlinge vor dem immer größer werdenden Druck in der Arbeitswelt nicht verschont bleiben. So leisten in Tirol 43 Prozent der Befragten Überstunden und drei Viertel gaben an, schon einmal arbeiten gewesen zu sein, obwohl sie sich krank fühlten“, fasst Tirols ÖGB-Jugendvorsitzender Thomas Spiegl zusammen.