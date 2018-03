Sportliche Urlauber halten Tourismus in Schwung

58 Prozent der Übernachtungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen seien als „sportrelevant“ einzustufen. In Summe kommt der heimische Tourismus in diesem Bereich jährlich auf 62 Millionen Übernachtungen, wie aus einer aktuellen Studie des österreichischen Instituts für Sportökonomie, SportsEconAustria (SpEA), hervorgeht, das Helmenstein leitet. „Das entspricht in etwa dem gesamten Tourismus in Kroatien oder Polen“, betonte der SpEA-Chef. Den Hauptbeitrag lieferten die Wintersportressorts. In der Sommersaison kommen die Aktivurlauber zum Wandern, Mountainbiken und Klettern - und zunehmend auch zum E-Bike-Fahren; in der kalten Jahreszeit betreiben sie alpinen, nordischen oder sanften Wintersport.