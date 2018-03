Liebesschwüre im Netz enden oft mit Erpressung

Der Begriff „Sextortion“ ist eine englische Wortkombination. Es bezeichnet eine Betrugsmasche im Internet, bei der Nutzer von attraktiven Unbekannten dazu aufgefordert werden, in Videochats nackt zu posieren oder sexuelle Handlungen vorzunehmen. „Die Betrüger zeichnen das delikate Material heimlich auf und versuchen dann, vom Opfer Geld zu erpressen, indem sie mit der Veröffentlichung der Aufnahmen drohen“, wissen Ermittler. Manchmal findet die Kommunikation aber auch ausschließlich in Messenger-Apps wie WhatsApp statt. Die Opfer schämen sich meist ihrer Taten und zahlen bereitwillig hohe Geldbeträge an die Täter. „Jedoch wird die Summe immer weiter erhöht, das Material nie ausgehändigt“, so Experten.