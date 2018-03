Netflix blickt hinter die Kulissen der Formel 1

Die Serie biete einen „einzigartigen und exklusiven Zugang zu den schnellsten Fahrern der Welt, Teamchefs und Eigentümern“, hieß es in einem Statement. Die Macher der Serie begleiten dafür die neue Saison der Motorsport-Königsklasse, die am Sonntag mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne begonnen hat. „Die Formel 1 ist ein globaler Sport, den wir aktiv von einem Motorsport-Unternehmen zu einer Medien- und Entertainment-Marke verwandeln wollen“, wurde Formel-1-Marketingdirektor Sean Bratches zitiert.