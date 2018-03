Kind setzte Wohnung in Wels mit Feuerzeug in Brand

In einem unbeaufsichtigten Moment schnappte sich ein Kind in einer Wohnung in der Welser Vogelweide ein Feuerzeug und spielte damit herum - dabei steckte es die Schnur eines Rollos in Brand und löste so ein Feuer aus. Die Eltern waren in der Wohnung und bemerkten die Flammen rasch, flüchteten mit den drei Kindern ins Freie.