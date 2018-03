Millionen von Schweinen landen pro Jahr im Müll!

Eine Studie der Tierärztlichen Hochschule in Hannover zeigt nun in Zahlen eine Schattenseite der Massentierhaltung, die Tierschützer schon seit Jahren anprangern. So landen jedes Jahr 13 Millionen Schweine in der Tierkörperbeseitigung, weil sie in den Betrieben verenden oder notgetötet werden müssen. Das sei etwa ein Fünftel aller in Deutschland gehaltenen Schweine, berichtet der Deutsche Tierschutzbund. Doch auch ein erheblicher Anteil jener Tiere, die zum Schlachthof gebracht werden, ist nicht gesund.