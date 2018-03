Uber verkauft sein Südostasien-Geschäft

Uber zieht sich aus einem weiteren Markt in Asien zurück. Der US-Fahrdienstvermittler verkauft sein Südostasien-Geschäft an den dortigen Konkurrenten Grab und erhält dafür 27,5 Prozent an der so entstehenden Firma, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Bereits 2016 hatte Uber sein China-Geschäft an den dortigen Rivalen Didi Chuxing abgegeben und dafür ebenfalls eine Beteiligung erhalten.