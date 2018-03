„König“ Roger dankte ab

Mit 17 Siegen in Serie war Roger Federer in die neue Saison gestartet, in Miami kassierte der Schweizer aber seine zweite Niederlage in Folge. Eine Pleite, die Folgen hat! Der Superstar verliert nach dem 6:3, 3:6, 6:7 seine Nummer-1-Position an den Spanier Rafael Nadal und legt bis zur Rasen-Saison eine längere Pause ein.