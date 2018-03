„Mad Mike“ schießt sich mit Rakete 570 Meter hoch

Mit einer aus Altteilen zusammengebastelten Eigenbau-Rakete hat sich ein US-Amerikaner am Wochenende 570 Meter hoch in die Luft geschossen. Ziel der Aktion sei es, zu beweisen, dass die Erde eine flache Scheibe ist, hatte Mike Hughes - Spitzname „Mad Mike“ - im Vorfeld auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Nach monatelangen Verzögerungen hob der 61-Jährige am Samstag von einem privaten Grundstück im kleinen Ort Amboy in der kalifornischen Mojave-Wüste ab.