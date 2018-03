Streit im „Müllner“: Zeuge mit Bierkrug beworfen

Das schöne Wetter lockte hunderte Besucher in den traumhaften Gastgarten vom Augustiner Bräu in Salzburg-Mülln - und just entbrannte ein handfester Streit um einen Sitzplatz. Ein Serbe geriet mit einem Salzburger aneinander. Ein Bierkrug flog durch die Luft und traf einen Zeugen, der offensichtlich filmte.