Flying Foxes zum Steger-Abschied erneut Meister

Mit diesem Spiel beendete bei den Foxes die Familie Steger ihr Engagement. Tochter Petra Steger als Spielerin, Mutter Helga Steger als Vereinschefin und Vater bzw. Ehemann Norbert Steger als Unterstützer ziehen sich aus diesen Positionen zurück. Sie verabschieden sich mit dem zwölften Meistertitel in Folge, dazu gab es neun Cup-Titel en suite. Die bisher letzte Niederlage in der Meisterschaft gab es am 27. November 2011, im Cup am 8. Mai 2009.