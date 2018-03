Wolfgangsee-Schifffahrt startet in den Frühling

Schon lange bevor 1873 der Schaufelraddampfer „Kaiser Franz Josef I„ als erstes Dampfschiff den Wolfgangsee befuhr, herrschte auf diesem Gewässer reger Verkehr. In erster Linie wurden Wallfahrer mit so genannten “Traunderln“ zwischen Fürberg und St. Wolfgang hin und her gerudert. Im Jahre 1869 bemühte sich Berthold Currant, Ingenieur bei der Kaiserin Elisabeth Bahn, gemeinsam mit dem Direktor der Papierfabrik Steyrermühl, Albert Pietz, eine Konzession für die Linienschifffahrt am Wolfgangsee zu erlangen.

Anfang 1873 wurde das erste Schiff in Einzelteilen von Linz nach Strobl angeliefert. Am 20. Mai 1873 absolvierte das erste Dampfschiff, der Schaufelraddampfer „Kaiser Franz Josef I„, die Jungfernfahrt. Damit war die Linienschifffahrt am Wolfgangsee eröffnet.